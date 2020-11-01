جستنيه يحذر مدير القناة الرياضية السعودية بسبب معلق ديربي جدة

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، رسالة إلى غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية، وذلك بسبب أداء المعلق الرياضي حماد العنزي معلق ديربي جدة، الذي انتهى بفوز الاتحاد على الأهلي بثنائية نظيفة.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “ليس لي أي موقف شخصي مع الزميل غانم القحطاني فيعلم كم من المحبة والتقدير أكن له، ولكن بعدما طفح الكيل، حول اختياراته للمعلقين تأخذ بعدًا مزاجيًا، اضطرني بالأمس لمواجهته بالحقيقة، سأقدم لكم في منبر آخر بالأدلة والبراهين ما يُثبت انحيازه لـ س من الأندية، وما يؤكد صحة انتقادي له”.

جستنيه ليس الوحيد الغاضب من أداء المعلق

ولا يعد جستنيه الوحيد الذي أبدى امتعاضه من أداء المعلق حماد العنزي، حيث انتقده الإعلامي الرياضي محمد البكيري أثناء مجريات المباراة أمس السبت.

فهد المولد يُغادر ديربي جدة مصابًا

وفي سياق آخر، تعرض اللاعب فهد المولد نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لإصابة قوية وذلك أثناء مشاركته في مباراة الأهلي “ديربي جدة” أمس السبت في الجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد الفراج إن المولد أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية في الساق اليسرى، كما أضاف الفراج أنه من المتوقع غياب المولد لمدة 14 يومًا مما يعني غيابه عن مباراة الاتحاد والتعاون بالجولة الرابعة من دوري المحترفين، وغيابه عن معسكر المنتخب السعودي المقبل في أيام الفيفا.

وأشار الفراج إلى أن عودة المولد قد تكون بـ مباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الخامسة المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري.

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