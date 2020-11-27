جمال عارف: النصر لا يمكنه الاستغناء عن فيتوريا أو الحلافي

المواطن - محمد سمعه

أوضح الناقد الرياضي جمال عارف أنه من الصعب على نادي النصر الاستغناء عن عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالنادي أو المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول.

وتحدث عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” الحلافي واحد من أهم أعمدة أصفر العاصمة، من الصعب الاستغناء عنه فهو جاء مع الرئيس صفوان السويكت”.

عارف مندهش من الهجوم على فيتوريا

وأضاف عارف: ” أنا مندهش من توجه الإعلام التابع لأصفر العاصمة والهجوم على المدرب فيتوريا، المدرب مرّ بظروف عصيبة ورغم الخسارة ضد الهلال لكنه قدم أداءً جيدًا في الديربي”.

وفي سياق آخر، سبق للعالمي تحقيق لقب كأس الملك في ست مناسبات كان آخرها في عام 1990، قبل توقف البطولة.

عاملان يُحفزان النصر للظفر بـ كأس الملك

ويملك العالمي عاملين يُحفزانه للظفر بلقب كأس الملك ضد الهلال يوم السبت حيث أولهما هو أن أصفر العاصمة ومنذ عودة بطولة كأس الملك في 2008 لم يحقق اللقب، وثاني العوامل هو أن الفوز سيخفف من التوتر والغضب الموجود حاليًا من جماهير النادي على إدارة صفوان السويكت بسبب المشاكل التي يعاني منها لاعبو الفريق الكروي الأول بعد أن خسر العالمي 4 مباريات من أصل 5 جولات منذ انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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