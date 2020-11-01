جماهير النصر تُهاجم كويلار وتؤكد: يمارس الكونج فو !

المواطن - محمد سمعه

تصدر وسم “حماية اللاعبين من كويلار” موقع “تويتر” اليوم الأحد في المملكة، وذلك بعد أن دشنه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل ضد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال، حيث تم انتقاد الأخير بسبب تدخلاته العنيفة ضد المنافسين في مباريات الهلال الأخيرة.

جماهير النصر تنتقد كويلار

وتدخلت جماهير النصر في الوسم، حيث أكدت على أن لاعب الهلال يُمارس رياضة الكونج فو وليست كرة القدم، مضيفة بأنه يجب أن يُعاقب عقابًا قويًا بسبب عنفه مع زملائه في الملعب.

المريسل يُطالب بمعاقبة لاعب الهلال

ونشر المريسل مقطع فيديو لتدخلات لاعب الهلال العنيفة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ما يفعله اللاعب جوستافو كويلار في بعض المباريات ضد اللاعبين دون أن يجد من يُوقفه عند حده، رغم وجود تقنية VAR، يجعلنا نُطالب لجنة الحكام الرئيسية بالتركيز على ما يقوم به، فليس من المنطق أن يفعل بعض الممارسات الخشنة في ملاعبنا دون إيقافه عند حده، حملة حماية اللاعبين من كويلار”.

كانت مباراة الهلال وضمك انتهت أمس السبت بفوز الزعيم بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السابعة عشرة، بعد تمريرة متقنة من زميله البيروفي أندري كاريلو.

وخلال الشوط الأول قاتل الزعيم، وذلك من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه وذلك لإضافة الهدف الثاني، حتى نجح الفرنسي جوميز في التهديف من جديد وإضافة الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الستين، بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد البريك.

ولم تتغير النتيجة حتى نجح أزرق العاصمة، في الفوز بهدفين نظيفين، ليصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في الدوري، ومتقاسمًا الصدارة مع فريق الفتح.

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