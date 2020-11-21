جوجل تبتكر تطبيقًا لمساعدة المكفوفين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تختبر شركة جوجل تطبيقًا جديدًا سيسمح للمكفوفين بالعمل بمفردهم بدون أي مساعدة بشرية كانت أو أي إرشاد لهم.

سيحدث علامة فارقة:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فتطبيق جوجل يرسل تطبيق Project Guideline إشارات صوتية إلى المستخدم عبر سماعات رأس موصلة للعظام، وإذا ابتعد المستخدم كثيرًا عن الهدف المطلوب، فسوف يرتفع الصوت في الجانب المحدد الذهاب إليه.

ولا يزال التطبيق في مراحله الأولى، وتم تطوير Project Guideline في حدث Google hackathon العام الماضي عندما طلب عداء كفيف من المطورين تصميم برنامج يسمح له بالركض بشكل مستقل.

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