جوميز يكشف ما عانى منه الهلال قبل مواجهة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال، ما عانى منه فريقه، وذلك قبل انطلاق موسم 2020/2021 في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جوميز لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” الزعيم عانى من تلاحم الموسم، ولم نستعد بشكل قوي ولكن لدينا كوكبة من اللاعبين”.

الهلال لا يُفكر في الماضي

وأضاف جوميز: “مررنا بالفترة الصعبة التي عشنا فيها، بعد إقصائنا من دوري أبطال آسيا، لم نخسر أي مباراة في البطولة ولم نخرج من الملعب، ولكن الاتحاد الآسيوي هو من استبعدنا، نحن لا نفكر في الماضي، ونركز على ما هو قادم من أجل الفوز، فنحن نلعب بروح الجماعة”.

مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

وتُستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ4 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والفيصلي في تمام الساعة الثالثة و 35 دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أما المباراة الثانية فبين فريقي الاتفاق والهلال وستُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد، أما المباراة الثالثة فبين فريقي الباطن وأبها وستُقام في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

وتُختتم مباريات يوم الجمعة، بلقاء الاتحاد والتعاون في تمام الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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