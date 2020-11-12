حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه

هناك العديد من الأشخاص التي تكون بشرتهم معرضة لظهور حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه قد يكون السبب في ظهور هذه الحبوب هو تغيير هرموني او عدم الاهتمام بنظافة البشرة.

الاهتمام بالبشرة

يعتبر جلد البشرة حساس ورقيق ولابد من الاهتمام والعناية به حتى لا يظهر به حبوب وسيذكر لنا موقع المواطن أسباب ظهور الحبوب وكيف يمكن علاجها سواء بالطرق الطبيعية او الطبية.

ما هو السبب في ظهور حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى أن تصبح بشرة الوجه غير صافية ويظهر بها حبوب تحت الجلد ومن هذه الأسباب:

أن يكون هناك فيتامينات يحتاجها الجسم وبعمل التحاليل الطبية يتبين أن هناك نقص فيها مثل تحليل هـ, و,أ.

قد يكون السبب في ظهور حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه هو نوعية البشرة الدهنية ومع استخدام ادوات التجميل يؤدي إلى غلق مسام البشرة وتؤدي إلى حدوث بكتريا وفطريات.

هو نوعية البشرة الدهنية ومع استخدام ادوات التجميل يؤدي إلى غلق مسام البشرة وتؤدي إلى حدوث بكتريا وفطريات. عدم استخدام البروتينات اليومية التي تعمل على تعقيم البشرة وتنظيفها من الأتربة والملوثات اليومية فيؤدي إلى ظهور هذه الحبوب.

في حالة البلوغ أو في حالة انقطاع الدورة الشهرية عند سن اليأس كذلك في حالة اضطراب الدورة الشهرية عند النساء لأسباب مرضية.

أيضًا عند إصابة الشخص بالتوتر والقلق والإرهاق يكونوا من أسباب ظهور حبوب دهنية تحت جلد الوجه.

كيف يمكن علاج ظهور حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه؟

هناك بعض العادات التي يمكن أن تعتبرها روتين يومي حتى تساعد في التخفيف وربما علاج هذه الحبوب وأيضًا تساعد في الوقاية منها ومن هذه الطرق:

البعد عن المواد الكيميائية التي تضر البشرة ومنتجات تنظيف البشرة الكيميائية واللجوء إلى المنتجات الطبيعية في تنظيف البشرة.

يجب استخدام غسول للبشرة مناسب لها ومعرفة نوعية بشرتك كأن تستخدمي غسول دهني مثلاً إذا كانت بشرتك دهنية فهو يقلل من نسبة الزيوت التي تفرزها البشرة.

جعل ترطيب البشرة أمر ضروري بكريمات خالية من المواد الكيميائية وتتلاءم مع البشرة ونوعيتها.

كما يجب الحرص على تناول كميات وفيرة من الماء وعدم ترك الجسم في مرحلة الجفاف.

بعد ان تقومي بتنظيف البشرة وعمل ماسكات تبقى المسام مفتوحة قومي بعمل خلطة او ممكن مسح الوجه بماء الورد او منتج من المنتجات المعروفة في غلق مسام البشرة الدهنية.

لأن ترك المسامات مفتوحة يتسبب في تهيج البشرة مما تحتوي على البكتيريا.

طرق تساعد على منع ظهور حبوب دهنية تحت الجلد في الوجه

من الممكن أن تقومي باستخدام اللبن في تنظيف البشرة عن طريق مسح الوجه بقطنة من اللبن من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم، فإن اللبن يساعد في إمداد البشرة بالعناصر الغذائية كما يساعد في تنظيفها.

كما أنه إذا اعتمدتِ شرب كوب من اللبن يوميًا يساعدك كثيراً في زيادة معدل البروتين في الجسم والذي يعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي ترطب البشرة.

زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من الزيوت الطبيعية التي تساعد قتل البكتيريا من على البشرة كما تساعد في تنظيف البشرة وتنظفها إذا كانت بشرتك من النوع الدهني قومي بغمس قطنة في خليط مكون من تسعة فناجين من الماء مضاف إليهم خمسة جرام من زيت الشاي مع تقليب الخليط جيداً.

بعد ذلك قومي بغمس قطنة من هذا الخليط ومسحة من على الوجه،

طبقي هذه الطريقة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا.

العسل الأبيض

إذا كان هناك حبوب في منطقة الوجه يمكنك استخدام العسل الأبيض فهو يساعد على ترطيب البشرة وتنقيتها وقتل البكتريا يمكنك.

قومي بدهن الوجه بالعسل الأبيض على منطقة الحبوب ثم اتركي العسل عشرة دقائق على البشرة بعد ذلك قومي بشطفه جيداً وتجفيفه.

من الممكن ان تستخدمي التفاح أيضًا مع العسل كمزيج بينهما بعد سلقه وهرسه ووضعه على اماكن الحبوب في الوجه يساعد تنظيف البشرة وتنقيتها خاصة إذا كانت البشرة دهنية.

استخدام خل التفاح في علاج الحبوب

يعتبر خل التفاح من المواد الطبيعية التي تساعد في تنظيف البشرة وتطهيرها خاصة البشرة الدهنية.

قومي بغمس قطعة من القطن في معلقة صغيرة من خل التفاح ممزوجة مع نصف فنجان من الماء المفلتر وامسحي به يوميًا.

نصائح لمنع ظهور حبوب دهنية تحت الجلد للوجه

يجب عليكِ تجنب أشعة الشمس الحارقة كأن تقومي بوضع كريمات الواقية من الشمس والتي تعطي حماية من الأشعة البنفسجية لن أشعة الشمس تساعد في ظهور الحبوب.

كما يجب تجنب مستحضرات التجميل الكيميائية التي يكون بها نسبة زيوت عالية وخاصة إذا كانت بشرتك دهنية لأن كثرة الزيوت تؤدي إلى غلق مسام البشرة.

في حالة إنك كنت تعتني بالبشرة وظهرت حبوب لابد من الذهاب إلى الطبيب واستشارته.

أدوية طبية لعلاج الحبوب التي تظهر تحت الجلد

من الممكن أن تستخدمي العلاج الطبي إلى جانب العلاج الطبيعي والبروتينات الطبيعية مثل:

لصقات الحبوب : وهي من الطرق العلاجية الطبية حيث يوجد في هذه اللاصقة مادة تعمل على تقليل من حجم الحبوب ومن ثم علاجها.

: وهي من الطرق العلاجية الطبية حيث يوجد في هذه اللاصقة مادة تعمل على تقليل من حجم الحبوب ومن ثم علاجها. أما بالنسبة للعلاجات الموضوعية هو عبارة عن مراهم وأدوية طبية تصرف عن طريق الطبيب والروشتة الطبية.

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