حبوب نقص الكالسيوم

حبوب نقص الكالسيوم بأنواعها المختلفة من الوسائل التي يتم السير عليها في علاج نقص الكالسيوم في الجسم بجانب بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي ينصح بتناولها الطبيب المعالج.

حبوب نقص الكالسيوم

في حالة الإصابة بنقص في نسبة الكالسيوم في الجسم يتعرض الجسم لمجموعة من الأعراض والمضاعفات التي تؤثر على الجسم ويتم اللجوء في حينها إلى الطبيب ويتم تشخيص حالات نقص الكالسيوم من خلال إجراء بعض الفحوصات المعملية والاختبارات التي توضح هذا.

وبعد ذلك يقوم الطبيب بكتابة كورس علاجي للمريض يحتوي على تناول مكملات الكالسيوم من خلال حبوب الكالسيوم والأدوية التي تحتوي على نسبة عالية منه، بالإضافة إلى بعض الاغذية الغنية به والتي ينصح بها الطبيب أيضًا أثناء الكورس العلاجي أيضًا والتي يطول فترة الكورس على حسب الحالة الصحية للمريض.

ومن الجدير بالذكر أن حبوب الكالسيوم تتكون من الكالسيوم فقط ولا يتدخل معها أي فيتامينات اخرى أو مواد أخرى إلا في المكملات التي تتكون من مجموعة متنوعة من الفيتامينات، وهي أقراص تعمل تعويض الجسم ما ينقصه من الكالسيوم.

يتم تناول هذا الدواء في حالة الحفاظ على صحة العظام والمفاصل وتزيد من قوتها بل وتقوم بإعادة بنائها مرة أخرى، بالإضافة إلى أنها تعالج مرض هشاشة العظام، ويمكن تناول هذه الحبوب من قبل الأطفال والحوامل دون التعرض إلى خطر أو مشاكل صحية.

فوائد الكالسيوم للجسم

الكالسيوم له العديد من الفوائد والمميزات التي تعود على الجسم عند تناول مكملات الكالسيوم أو حبوب نقص الكالسيوم أو في حالة تناوله من قبل الغذاء، وبالتالي فإن اعتدال نسبة الكالسيوم في الجسم تفيد الجسم بشكل عام، حيث من فوائده نذكر:

يعمل الكالسيوم على تعزيز العظام والأسنان والأظافر وتقويتها وإعادة بنائها مرة أخرى.

يساعد الكالسيوم على عدم التعرض إلى فقدان العظام والتي يحدث بعد سن اليأس.

من خلال حبوب الكالسيوم يمكنك التخلص من الدهون الزائدة في الجسم والوزن الزائد والتخسيس.

يقي الكالسيوم من الإصابة بسرطان القولون.

يساعد الكالسيوم على تنظيم وتحفيز عملية الأيض.

الكالسيوم يحمي العظام من الإصابة بالهشاشة.

المساعدة على تنظيم ضربات القلب.

تنظيم انتقال النبضات العصبية.

ينشط الكالسيوم الجسم ويساعده على هضم الدهون والغذاء بشكل جيد وسليم.

حماية جسم الإنسان من الإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى أن الكالسيوم يعمل على حماية الجسم من التعرض إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

أنواع حبوب نقص الكالسيوم

هناك العديد من الأنواع الخاصة بالحبوب التي تعالج نقص الكالسيوم والتي يتم تحديدها من خلال الطبيب المعالج على حسب الحالة الصحية للمريض، حيث أنه كل نوع يحتوي على نسبة معينة من الكالسيوم ومن هذه الأنواع يذكرها موقع المواطن:

كربونات الكالسيوم (40 في المائة من الكالسيوم الأساسي).

سترات الكالسيوم (21 في المائة من الكالسيوم الأساسي).

جلوكونات الكالسيوم (9 في المائة من الكالسيوم الأساسي).

لاكتات الكالسيوم (13 في المائة من الكالسيوم الأساسي).

حيث أن المكونات الرئيسية والأساسية لعنصر الكالسيوم والأقراص التي تصنع منه هما كربونات الكالسيوم والسترات وتعتبر الكربونات هي النوع الأرخص سعرًا في الأسواق لذلك هي الشائعة ويتم اختيارها كثيرًا في الكثير من الأحيان، أما المكونات الأخرى لمكملات الكالسيوم الموجودة في المكملات الغلوكونات واللاكتات.

ويمكن إضافة بعض العناصر الأخرى والفيتامينات الأخرى مثل فيتامين د وماغنيسيوم تساعد في عمل الكالسيوم وتفيد الجسم أيضًا.

أضرار حبوب الكالسيوم

بالرغم من أن حبوب نقص الكالسيوم لها العديد من الفوائد التي تعود على الجسم وتساهم في علاج بعض المشكلات والأمراض التي تصيب جسم الإنسان إلا أنها لها مجموعة من الأعراض الجانبية والأضرار ومنها:

تؤدي حبوب الكالسيوم إلى حدوث مجموعة من اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة مثل الإمساك.

عند تناول حبوب الكالسيوم بشكل مفرط يشعر المرء بالغثيان.

في بعض الأحيان يحدث تسربات في الأوتار والأنسجة العضلية.

زيادة نسبة الكالسيوم في الدم تعمل على تراكمه في الشرايين، وبالتالي يصاب الإنسان بتصلب الشرايين.

قد يشعر المريض بألم دائم في الصدر.

يمكن أن يتعرض الإنسان إلى ارتفاع في ضغط الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تسبب حبوب الكالسيوم بعض الانتفاخات والغازات في البطن.

حدوث تهيج في المعدة والشعور بفقدان الشهية.

فقدان الوزن بشكل مفرط.

صعوبة في التنفس وتورم.

مصادر الكالسيوم في الغذاء

الجسم بشكل عام لا يمكنه أن يقوم بإنتاج عنصر الكالسيوم بشكل طبيعي، لذلك لابد من الحصول عليه من مصادر خارجية، سواء كانت هذه المصادر هي مكملات الكالسيوم أو الغذاء والمأكولات التي تحتوي على نسبة عالية منه، ويمكن الحصول على الكالسيوم من مصادر غذائية منها:

الألبان ومنتجاتها.

الخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الأسماك.

منتجات الصويا.

امتصاص الكالسيوم في الجسم

دخول الكالسيوم في الجسم سواء كان من مصدر طبيعي مثل الأغذية والمأكولات أو من مصدر دوائي مثل حبوب نقص الكالسيوم ومكملاته فإن الجسم في حاجة إلى امتصاص هذه الكميات بشكل جيد وسليم ويحتاج الكالسيوم للامتصاص إلى فيتامين د.

ففي حالة تناول أقراص الكالسيوم يقوم الطبيب بالنصح بتناول مكملات فيتامين د حتى يقوم الكالسيوم بالامتصاص بشكل سليم وبالتالي يستفيد الجسم منه بشكل جيد، وفي حالة تناول الكالسيوم من خلال الأطعمة لغذاء الغني به فإنه لابد من تناول شيء جانبي يحتوي على فيتامين د لامتصاص الكالسيوم.

ويوجد فيتامين د في العديد من الأطعمة منها سمك السلمون وصفار البيض، أو يمكنك التعرض إلى فيتامين د من خلال التعرض إلى الشمس حيث تعمل الشمس على تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين د.

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