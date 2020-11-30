حسين عبدالغني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالنصر بعد استقالة الحلافي

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، قبل قليل، قرارًا بتعيين حسين عبدالغني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالعالمي.

حسين عبدالغني مديرًا تنفيذيًّا:

وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار الإدارة بالاستعانة بنجم كرة القدم السعودية حسين عبدالغني في العالمي، وتمنت له التوفيق في هذه الخطوة.

وجاء قرار تعيين حسين عبدالغني بعد دقائق قليلة، من إعلان مجلس الإدارة عن قبول استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم في نادي النصر.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 مباريات، كما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

اعتزال عبدالغني:

وأعلن عبدالغني مؤخرًا اعتزاله لعب كرة القدم، بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة من العطاء استمرت 25 عامًا، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب عبدالغني في النصر من عام 2009 ولمدة 8 سنوات، حصد خلالهم العديد من البطولات، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة في نادي فيريا البلغاري لمدة عام واحد، ثم انتقل إلى أُحد، وعاد بعد ذلك إلى الأهلي عام 2019 ليعتزل بين صفوفه.

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