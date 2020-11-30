حسين عبدالغني يستقر على مدير الكرة بنادي النصر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، استقر على مدير الكرة الجديد في العالمي، بعد مفاضلته بين أكثر من اسم.

حسين عبدالغني يستقر على مدير الكرة:

وأشار برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه وفقًا لمصادره فإن حسين عبدالغني يُفاضل بين عدة أسماء لمنصب إدارة الكرة بالنصر، ودخل طلال النجار بقوة ضمن الأسماء المرشحة.

وسبق أن تولى طلال النجار منصب المدير العام لكرة القدم في نادي النصر خلال شهر سبتمبر عام 2016، وذلك خلفًا لبدر الحقباني، ما يُعزز فرصه في العودة إلى صفوف العالمي مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قد أعلن بالأمس عن تعيين حسين عبدالغني كمدير تنفيذي لكرة القدم، بعد دقائق من قبول استقالة المشرف العام على الكرة، عبدالرحمن الحلافي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يُعاني هذا الموسم:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني نادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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