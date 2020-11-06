حظر طيران فوق منزل جو بايدن وترامب يهاجم فيلادلفيا

المواطن - متابعة

وضعت السلطات الاتحادية إجراءات لـ”مجال جوي جديد للدفاع الوطني” على منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية.

ونشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران المؤقتة يوم الأربعاء، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، قبل تحديثها في وقت لاحق.

حظر طيران:

ويظهر إشعار إدارة الطيران المتاح عبر الإنترنت أن منطقة حظر الطيران التي يبلغ قطرها ميلًا واحدًا نشطة منذ صباح الأربعاء.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية (FAA): إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتًا فوق مركز تشيس القريب، حيث تم إعداد المسرح لخطاب فوز جو بايدن المحتمل – إذا فاز في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية.

وعززت إدارة حماية الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الحكوميين، عدد رجال الأمن حول بايدن، كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

ترامب يهاجم:

في المقابل، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 6 آلاف صوت.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: إن لمقاطعة “فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات”، مشككًا مجددًا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرًا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

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