حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه بعد أن اغتصبها 9 مرات

المواطن - متابعة

واجه طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، أمس الثلاثاء، أمام محكمة باريس منية ربوج، إحدى النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب في وقائع تعود إلى عامي 2013 و2014.

وتوجه حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، البالغ 58 عامًا، المتهم باغتصاب خمس نساء الساعة 10:00 (09:00 ت غ) إلى مكتب قاضي التحقيق، وفق ما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس، يرافقه خمسة محامين.

وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رمضان المدعية عليه ربوج البالغة من العمر 47 عامًا، والتي تقدمت بدعوى ضده في مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.

كما وجهت له لائحة اتهام بارتكاب جرائم الاغتصاب هذه في 22 أكتوبر، بعد جلسة استماع أمام قاضي التحقيق، الأمر الذي طالبت به النيابة منذ ربيع 2018.

وقال وكلاء الدفاع نبيلة عثمان وعدي الحماموشي وفيليب أوهايون عند الخروج من جلسة الاستجواب في محكمة باريس: “إنه “لا يوجد أي عنصر جديد” في التحقيق منذ عامين، وأضافوا أنّ ما جرى “لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلًا”.

وتابعوا أن الأمر “ليس أقوال طارق رمضان مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة”.

ولعبت شهادة منية ربوج دورًا مهمًّا في التهم الموجهة لرمضان، وهي كانت طرفًا أساسيًّا في قضية تعرف باسم “كارتون” والتي كان من بين أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان.

وتقدمت المرأة بدعوى ضده في مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.

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