حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة التعاون ضد الوحدة على ملعب الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويُدير اللقاء سلطان الحربي، ويُساعده عمر الجمل ومفرح آل حسن، والحكم الرابع محمد العمري، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده مؤيد المسجن.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 5 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الوحدة المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

الاتفاق ضد الفتح

ويحتضن استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام مباراة الاتفاق ضد الفتح اليوم، ويُدير المواجهة ماجد الشمراني، ويُساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع عبدالله الشهري، وحكم الفيديو سامي الجريش، ويُساعده محمد وزي.

ويسير الفريقان بشكل جيد خلال منافسات الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز السادس.

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