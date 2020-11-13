حل مشكلة عدم ارسال الفيديو في الواتس اب

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون دائمًا عن حل مشكلة عدم ارسال الفيديو في الواتس اب حيث أن هذه المشكلة تعتبر من أكثر المشاكل التي من الممكن أن يتم مواجهتها من قبل المستخدمين.

طريقة إرسال مقطع فيديو طويل بالواتس اب للاندرويد

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح حل مشكلة عدم ارسال الفيديو في الواتس اب ولكنه سيقوم أولاً بتوضيح طريقة إرسال مقطع فيديو طويل بالواتس اب للأندرويد حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين تواجههم مشكلة أنهم لا يستطيعون إرسال بعض مقاطع الفيديو والصور عن طريق الواتساب.

ودائمًا تظهر لهم رسالة تشير إلى فشل إرسال الفيديو أو الصورة وحاول مرة أخرى، كما أن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى الشعور بالغضب لأن هذه الفيديوهات أو الصور قد تكون مهمة للمستخدم.

ويريد عن طريقها توصيل رسالة معينة لشخص معين، لذا دائمًا يبحث الكثير من الأشخاص عن حل مشكلة عدم ارسال الفيديو في الواتس اب لكي يتم الوصول إلى حل لابد أن يتم اتباع بعض الخطوات المهمة لكي يتم القيام بإرسال الصور والفيديوهات، وهذه الخطوات كالتالي

القيام بتشغيل أذونات الواتساب

أن يتم الذهاب إلى إعدادات جهاز الهاتف، تم اختر التطبيقات، وقم بعد ذلك بالضغط عليها.

ثم قم بالبحث عن الواتساب وبعد أن تصل إليه قم بإيقافه عن طريق اختيار Force Stop.

وبعد ذلك قم بالذهاب إلى أذونات وتأكد أن جهازك يستطيع القيام بجميع الأذونات التي يتم إعطائها له بأي وقت.

وبعد أن تنتهي من ذلك لابد أن تذهب للواتساب مرة أخرى وقم بإرسال مقطع الفيديو أو الصور وستجد أن الصور أو الفيديوهات يتم إرسالها فورًا بعد القيام بالخطوات السابقة.

القيام بمسح بيانات الوتس اب

بعد أن تقوم بتجربة تشغيل أذونات الواتساب، ولكن لا تستطيع الوصول إلى نتيجة جيدة، من الممكن أن تقوم بطريقة أخرى لكي يتم حل مشكلة عدم إرسال الفيديو في الواتس اب والتي من الممكن أن تحتاج بها اتباع هذه الخطوات السهلة التالية

اذهب إلى الواتساب، ثم قم بالضغط على النقاط الثلاثة التي توجد في شكل عمودي بزاوية التطبيق.

وبعد ذلك قم باختيار إعدادات، ثم اختر الدردشة الصوتية التي من الممكن عن طريقها أن يتم إنشاء نسخة احتياطية لبيانات التطبيق.

وبعد ذلك اذهب مرة أخرى لإعدادات الهاتف، وقم باختيار تطبيق الواتساب من ضمن التطبيقات وذلك للتخزين عن طريقه.

يجب أن تقوم بمسح جميع بيانات الواتساب، وبعد ذلك يتم إغلاق التطبيق.

ثم قم بفتح تطبيق الواتس اب وأدخل إليه مرة أخرى ويقوم بإعادة الدردشات عن طريق النسخ الاحتياطية التي قد تم إعدادها.

ثم قم بمحاولة إرسال الصور أو الفيديوهات مرة أخرى.

التأكد من الاتصال بالإنترنت

قد تكون المشكلة لديك في الاتصال بالإنترنت تقوم بالتأكد من اتصالك بالإنترنت لكي تقوم بحل مشكلة عدم إرسال الفيديو في الواتس اب.

ولكن من المهم أن تكون بهذه الخطوة كأول الخطوات التي لابد أن تتأكد منها في حالة فشل إرسال مقطع فيديو أو صورة عبر الواتساب.

كيفية حل مشكلة عدم تشغيل الفيديو في الواتس اب

بعد أن قام موقعنا بتوضيح حل مشكله عدم ارسال الفيديو في الواتس اب فيجب أن يقوم بحل مشكلة عدم تشغيل الفيديو في الواتس، وهذه المشكلة يتم حلها من خلال هذه الخطوات التالية

يجب أن يتم عمل تحديث جوجل

قم بفتح متجر جوجل بلاي، ثم قم بالضغط على القائمة التي توجد في الزاوية العلوية من التطبيق واختر من هذه القائمة تطبيقات وألعاب.

ولكن لابد أن تتأكد من أنه قد تم تحديث هذه الصور بالفعل.

ولو لم يتم تحديثها لابد أن تقوم بتحديثها لكي يتم تسهيل الأمر عليك بعد ذلك عندما تقوم بتشغيل الصور أو تقوم بعرضها على الواتساب.

قم بإزالة تثبيت التحديثات

لابد أن يتم الذهاب إلى إعدادات الهاتف.

ثم يتم اختر التطبيقات منها وعن طريقها يتم البحث عن تطبيق جوجل.

وهنا من الممكن أن يتم الضغط على تطبيق جوجل الذي عن طريقه من الممكن أن يتم إزالة تثبيت التحديثات التي تقوم بالبحث عنها.

حل مشكلة عدم تحميل الفيديو في الواتس اب

من الممكن أن يواجه بعض الأشخاص مشكلة عدم تحميل الفيديو في الواتس اب، ولكي يتم الوصول إلى حل لهذه المشكلة يجب أن يتم اتباع هذه الخطوات المهمة وهي كالتالي

يجب أن يتم الذهاب إلى الإعدادات وعن طريقها من الممكن أن يتم الذهاب إلى الاتصالات.

ثم قم باختيار استخدام البيانات وبذلك من الممكن لهاتفك أن يكون بإمكانه أن يقوم بالتنزيل التلقائي للوسائط في حالة الإتصال بالواي فاي.

ولو لم يستطيع القيام بذلك عندما لا يكون لديه القدرة على التبديل التلقائي عند الإتصال بالواي فاي فليس من الممكن أن تستطيع إيجاد حل لهذه المشكلة.

ولابد أن تقوم بمساعدة جهازك لكي يستطيع أن يقوم بتنزيل الفيديوهات والصور بطريقة تلقائية عن طريق بيانات الجوال أو عن طريق التجوال.

وبعد ذلك يجب أن تقوم بإغلاق هاتفك المحمول وتقوم بتشغيله مرة أخرى، ثم قم بمحاولة تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو عن طريق الواتساب.

وستجد أنك تستطيع بالفعل أن تقوم بتحميل الفيديو أو الصورة التي ترغب بها.

وهذا يشير إلى أن الطريقة التي قد قمت باستخدامها في حل هذه المشكلة تعتبر هي الطريقة السليمة والصحيحة لذلك.

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