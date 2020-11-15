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حمدالله ومايكون في التشكيلة المثالية بـ آسيا 2020
بعد تألقهما اللافت مع النصر

حمدالله ومايكون في التشكيلة المثالية بـ آسيا 2020

2020/11/15
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حمدالله ومايكون في التشكيلة المثالية بـ آسيا 2020 احنفال حمدالله
المواطن - مروة نبيل
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1 حمدالله ومايكون ضمن الأفضل بالتشكيلتين:
1.1 التشكيلتان المثاليتان:

تواجد ثنائي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي مايكون بيريرا، في التشكيلة المثالية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب.

حمدالله ومايكون ضمن الأفضل بالتشكيلتين:

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالين في البطولة حسب إحصائيات شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” وتصويت الجمهور عبر موقع الاتحاد الآسيوي على مدار 4 أسابيع.

وحجز 6 لاعبين مكانهم في التشكيلتين المثاليتين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، وهم؛ عبدالرزاق حمدالله، مايكون، حامد لاك، شجاع خليل زاده، سعيد آغائي وبغداد بونجاح.

 

حمدالله في التشكيلة المثالية
التشكيلة المثالية

التشكيلتان المثاليتان:

وشهدت التشكيلة المثالية وفقًا لشبكة “أوبتا” تواجد الثنائي النصراوي بجانب زميلهم في الفريق سلطان الغنام، حامد لاك، كايو، حسن الهيدوس، المعز علي، جلال الدين ماشاريبوف، سعد آغائي، شجاعي خليل زاده وبغداد بونجاح.

وجاءت التشكيلة المثالية وفقًا لاختيارات الجمهور كالتالي؛ حامد لاك، شجاعي خليل زاده، مايكون، سعد آغائي، سياماك نعمتي، بشار رسن، كمال كاميابينيا، مهدي قائدي، بغداد بونجاح، عبدالرزاق حمدالله وأمير أريلان مطهري.

دوري أبطال آسيا
تشكية أوبتا
حمدالله في دوري ابطال اسيا
التشكيلة المثالية باختيار الجماهير

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