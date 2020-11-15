حمدالله ومايكون في التشكيلة المثالية بـ آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

تواجد ثنائي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي مايكون بيريرا، في التشكيلة المثالية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب.

حمدالله ومايكون ضمن الأفضل بالتشكيلتين:

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالين في البطولة حسب إحصائيات شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” وتصويت الجمهور عبر موقع الاتحاد الآسيوي على مدار 4 أسابيع.

وحجز 6 لاعبين مكانهم في التشكيلتين المثاليتين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، وهم؛ عبدالرزاق حمدالله، مايكون، حامد لاك، شجاع خليل زاده، سعيد آغائي وبغداد بونجاح.

التشكيلتان المثاليتان:

وشهدت التشكيلة المثالية وفقًا لشبكة “أوبتا” تواجد الثنائي النصراوي بجانب زميلهم في الفريق سلطان الغنام، حامد لاك، كايو، حسن الهيدوس، المعز علي، جلال الدين ماشاريبوف، سعد آغائي، شجاعي خليل زاده وبغداد بونجاح.

وجاءت التشكيلة المثالية وفقًا لاختيارات الجمهور كالتالي؛ حامد لاك، شجاعي خليل زاده، مايكون، سعد آغائي، سياماك نعمتي، بشار رسن، كمال كاميابينيا، مهدي قائدي، بغداد بونجاح، عبدالرزاق حمدالله وأمير أريلان مطهري.

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