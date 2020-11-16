حمد آل الشيخ يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

المواطن - الرياض

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، د. حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم وتطوير برامج التعليم الإلكتروني، وانطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًّا من أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، وأندرياس بلوم من البنك الدولي، ومارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، وبول ليفرير الخبير الدولي، ود. تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، وديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، وفينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.

وتتمثل مهام اللجنة بإبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الإستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالميًّا، ودعم مكانة وحضور المملكة وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.

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