حمد الله وأمرابط يهددان بقاء فيتوريا في النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن تراجع مستوى كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط، قد يتسبب في الإطاحة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول بالعالمي.

وتعرض روي فيتوريا لانتقادات عنيفة، بعد الخسارة الثانية لـ النصر من الهلال خلال 5 أيام، حيث خسر النصر بالأمس في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1 أمام جاره الهلال.

وطالب الكثير من جمهور النصر، بإقالة فيتوريا بسبب سياساته الفنية التي جعلت النصر يخسر في 4 مباريات من أصل 5 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة لفقدان الفرصة في التتويج بلقب كأس الملك.

متحدث النصر يهاجم فيتوريا بسبب أمرابط وحمد الله

وسلط سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر، الضوء على السياسات الفنية لـ فيتوريا مع نجوم النصر حيث أكد في حديثه لـ قناة ” أبو ظبي الرياضية” الإماراتية أن تواضع مستوى حمدالله ومواطنه أمرابط بالإضافة لعدد كبير من نجوم النصر، يعني أن فيتوريا غير مهتم بتدريبات الفريق.

وفي وقت سابق، كان حمد الله أثار الجدل بعد أن رفض الصعود إلى المنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني بعد الخسارة من نادي الهلال في نهائي كأس الملك أمس السبت.

أحداث مباراة الهلال والنصر

ونجح نادي الهلال في التتويج بلقب كأس الملك لموسم 2019/ 2020، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بنتيجة 2/ 1، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل حيث سنحت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق دفاع الأزرق. وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الأزرق سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الأزرق بالدقيقة الـ42. وانتهى الشوط الأول بتقدم الأزرق على النصر بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لكن الحكم البولندي مارتشينياك رفضها وذلك بعد العودة من رؤيتها في تقنية الفيديو. ونجح النصر بعد معاناة في تقليص الفارق عبر نجمه أيمن يحيى بالدقيقة الحادية والسبعين.

شارك الخبر