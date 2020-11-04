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حملة بايدن : سنواجه محاولة ترامب عرقلة الفرز السليم للأصوات

حملة بايدن : سنواجه محاولة ترامب عرقلة الفرز السليم للأصوات

2020/11/04
الساعة 12:24 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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حملة بايدن : سنواجه محاولة ترامب عرقلة الفرز السليم للأصوات
المواطن - متابعة
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1 جو بايدن يحسم السباق في أريزونا
1.1 الولايات التي فاز بها ترامب

اكدت حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن أن الفريق القانوني متأهب لمقاومة محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجوء إلى المحكمة العليا لمنع الفرز السليم للأصوات.

وكان ترامب أكد لمؤيديه أنه سيعلن إليهم اليوم نبأ الفوز العظيم في إشارة اعتبرها الديمقراطيون محاولة لعرقلة عملية فرز الأصوات بطريقة سليمة.

جو بايدن يحسم السباق في أريزونا

وبعد دقائق من انتهاء الرئيس دونالد ترامب من كلمته في البيت الأبيض، أعلنت وكالة أسوشيتد برس أن المرشح جو بايدن فاز بأريزونا، وهي الولاية التي فاز بها ترامب في عام 2016 وحسمت طريقه للبيت الأبيض آنذاك.

وانقلاب ولاية أريزونا في الانتخابات لصالح بايدن يعقد بشكل كبير طريق الرئيس لإعادة انتخابه، لاسيما وأنها جاءت بعد انقلاب نبراسكا أيضًا التي دعمت بايدن بعد تفضيلها ترامب في عام 2016.

ومنح فوز بايدن في أريزونا تقدمًا قدره 236-213 في الهيئة الانتخابية، وبذلك فهو يحتاج إلى 34 صوتًا فقط للفوز.

الولايات التي فاز بها ترامب

فاز ترامب بولاية فلوريدا، وهي ولاية حاسمة في السباق إلى البيت الأبيض، كما فاز بتكساس التي كان الديمقراطيون يأملون في فوزها لإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بالكامل، كما فاز أيضًا بولاية أوهايو المهمة للانتخابات الرئاسية.

وفاز ترامب بأربعة أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الأربعة الأخرى في نبراسكا، أوهايو، فلوريدا، تكساس، آيوا، أيداهو، كانساس، أركنساس، إنديانا، كنتاكي، تينيسي، ساوث كارولينا، ألاباما، ميسيسيبي، فيرجينيا الغربية، نورث داكوتا، داكوتا الجنوبية، وايومنغ، لويزيانا، أوكلاهوما وميسوري.


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