حوار بين طالبتين عن النجاح

في إحدى الجامعات قامت الجامعة بعمل مسرحية عبارة عن حوار بين طالبتين عن النجاح والفشل كان الهدف منه هو معرفة الأشخاص أن النجاح طريق للسعادة والفشل طريق التعاسة فأيهما تختار؟

فائدة النجاح والفشل

يعتبر الفشل طريق النجاح، فإن بالفشل تستطيع أن تتفوق فهو يعتبر كسلم للوصول إلى هدفك وسيذكر لنا موقع المواطن الحوار الذي دار بين الفشل والنجاح وأقوال عن الفشل والنجاح.

حوار بين طالبتين عن النجاح

النجاح: أنا الأساس في تحقيق أي حلم للشخص.

الفشل: ليس كل الناجحين سعداء هناك كثير من المتفوقين ولكن يشعرون بالحزن والتعاسة، النجاح ليس أساس السعادة فهو درجة يمكن أن تقوم بإسعاد الناس.

النجاح: كنت أنا العامل الأساسي الذي يجعل العالم كله يعيش في رفاهية وسعادة.

الفشل: لا تحسس نفسك أنك الأهم فلابد من فشل حتى تستطيع أن تعثر على النجاح.

النجاح: لا تتكلم فكم من شخص حزن وبكى بسببك.

الفشل: انتظر أيها النجاح قليل هم من يهزمهم الفشل ولكن هناك أشخاص اخذوني سلمة للنجاح والتفوق ولم أكسرهم بل قمت بتقويتهم.

النجاح: يا لك من شخص غريب تتفاخر بأنك عمل جيد وكأن من يصاب بك قد انتصر.

الفشل: نعم فأنا من يصيبني قد انتصر الشخص الذي يفهمني هو فقط الذي ينجح الشخص القوي هو فقط من ينجح أما الشخص المهزوز فلا ينجح إطلاقاً.

النجاح: يا لك من شخص غريب تحاول أن تحبب فيك الأشخاص.

الفشل: لا تجعلني مهزلة فأنت لك الكثير من العيوب أيها النجاح هناك أشخاص كثيرون كنت أنت السبب في ضياعهم وإصابتهم بالغرور الزائد.

النجاح: كيف تقول ذلك لا تقول مرة أخرى فأنت تقول قول غير صحيح كعادتك فالشخص المعتاد على النجاح لا يكون مغرور أبداً بينما الشخص الفاشل هو من يحاول الغرور والتكبر لأنه لا يستطيع أن يحقق حلمه فيداري فشله ونقصه بالغرور والتكبر.

الفشل: اتعلم أيها النجاح إنني كنت السبب الوحيد في جعل الشخص ينام نومة هنيئة حتى إنني كنت عندما كان يفشل أحد كان يأخذ طريق آخر ويخلد للنوم ولا يحاول ان يجرب مرة أخرى.

النجاح: أنت شخص لا يوجد منك أي أهمية فكنت أنت السبب في جعل امم تتراجع وتفشل انت تريد ان يبقى بجانبك الكثير والكثير حتى لا يستطع أحد النجاة.

فمهما عملت أيها الشخص الفاشل لا تستطيع أن توقف شخص اعتاد على النجاح والتقدم شخص قرر أن لا يتخذك رفيق، قرر أن يتخذني انا وينجح.

الاختلاف بين النجاح والفشل

عندما يقام حوار بين طالبتين عن النجاح والفشل تجد أن هناك اختلاف واضح وشاسع بين النجاح والفشل.

والفشل تجد أن هناك اختلاف واضح وشاسع بين النجاح والفشل. فالنجاح هو من يجعل الشخص في حالة من الانطلاق الحيوي والنشاط النجاح هو من يجعل الشخص دائمًا في فرح وسرور، وللتفوق والنجاح أشكال كثيرة على حسب ما يقدمه الشخص في مجاله.

فتجد التفوق الطبي للطبيب الذي يجتهد في عمله والتفوق الدراسي للطالب الذي يجتهد في عمله والتفوق العلمي والتفوق الفني كلها تفوقات ونجاحات يقدمها الشخص يخدم بها نفسه والمجتمع.

أما الفشل فهو حالة أخرى من حالات الإنسان اليائس حالة عندما تمسك الشخص ويستسلم لها يشعر بأنه لا يستطيع أن يقوم ويواجه الصعاب.

فتجد دائمًا الشخص الفاشل ليس لديه جهد في النجاح لا يرغب في أن ينجح.

ويمكن القول بأن النجاح له أشخاص معينة والفشل له أشخاص معينة.

اقوال مشاهير عن فضل النجاح

يقول دكتور باتيستا: تصل إلى النجاح الحقيقي حالما تصبح غير مهتم بالمال والافتخار والدعاية.

ويقول سندي أدامز: جعل النجاح بالعمل رجالاً كثيرين أشخاص فاشلين في حياتهم الخاصة.

وتقول سعاد نظر بخاري (إذا كان حاضرك جميل فتذكر أنه ثمرة محاولات وفشل الماضي.

ويقول محمد على كلاي: يتوقف ارتقاء وسقوط الرجل أو نجاحه وفشله أو سعادته وحزنه على موقفه من الأمور عن موقف الرجل هو الذي يصنع الوضع الذي يتخيله.

ويقول بريان فوربز: لا شيء يتقهقر ويعود كالنجاح.

عبارات عن الفشل

إذا كنت تخاف من الفشل فتأكد أنك لن تستطيع ان تحقق وتنفذ حلمك أبداً.

أنظر في خطواتك لنفسك ولات تنظر لغيرك ولا تحاول ان ترضي أحد فإذا قمت بالتركيز مع الناس لإرضائهم فأعلم أنك لن تحقق حلمك ابداً حتى ترغب في تحقيق حلمك ارضي نفسك اولاً.

نعلم أن الفشل لا يستطيع أحد أن يتناوله ولكن حتى تتخلص من هذا المرار قم ببلع هذا الفشل وافتح صفحة جديدة وحاول ان تخطي الفشل.

تجد كل من يحاول التقاعس عن أن تقوم وتحاول مرة أخرى للوصول للنجاح يرغبون في ذلك حتى لا تكون متسابق قوي ضدهم فهم يرغبون بأن يكونوا هم الأقوى.

فيجب ان تعلم جيدا إذا رغبت في النجاح والتفوق ستجد ألف من يرغب في هزيمتك وضعفك ولا يقدم لك يد العون فكن قويًا واثبت أمام أي فشل تقابله.

أما إذا سمعت كلام من حولك فلن تتقدم خطوة واحدة.

فكم من عالم فشل في اختراع شيء يفيد البشرية وفي النهاية قدم أعظم شيء للبشرية بعد محاولات عديدة من الفشل ولكنه لم ييأس ويتقاعس.

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