حيرة لـ مدرب الاتحاد حول تحديد بديل زياد الصحفي

المواطن - محمد سمعه

يعاني المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد من حيرة؛ وذلك بسبب سعيه لاختيار المدافع البديل الذي يعوض غياب زياد الصحفي الذي أُصيب مؤخرًا.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن كاريلي يُفاضل بين عبدالمحسن فلاتة وعمر هوساوي لتدعيم صفوف الدفاع وتعويض غياب زياد الصحفي بالمباريات المقبلة.

وسيغيب زياد الصحفي عن مباريات العميد لمدة 30 يومًا، وذلك بعد أن أُصيب بكدمة قوية في الساق، حيث سيغيب عن المباراتين المقبلتين للعميد في الدوري ضد كل من الفيصلي والقادسية.

مهاجم الاتحاد يصدم الجميع ويعلن نفسه أفضل لاعب بـ الدوري

ومن ناحية أخرى، فاجأ اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم العميد، الجميع بوصف نفسه أنه أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي حاليًا رغم أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع العميد.

وتحدث اللاعب الصربي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” أنا أفضل لاعب بالدوري السعودي وسأحتفظ بالأفضلية لنفسي، وأرى أن فهد المولد هو أفضل لاعب سعودي حاليًا”.

وتابع المهاجم الصربي: “أعد جمهور الاتحاد بأننا سنقاتل لإعادة الفريق لمكانته المرموقة، ونبذل الغالي والنفيس لإسعاد الجمهور الاتحادي”.

وواصل مهاجم العميد قائلًا: “لكل مدرب طريقته في العمل وله أفكاره الخاصة وعلى كل لاعب تطبيقها، والاتحاد مع المدرب خوسيه لويس سييرا لم يكن له هوية”.

بريجوفيتش يتحدث عن ركلة الجزاء في لقاء التعاون

وأضاف بريجوفيتش: “لم أُمانع تسديد رومارينيو لركلة الجزاء في لقاء التعاون، بعد حديث حجازي معي، والمدرب هو من طلب ذلك وأنا احترمت هذا الأمر، ولو كنت توليت تنفيذ ركلة الجزاء كنت سأسددها في المرمى لأنني أثق في قدراتي، وأنا أريد اللعب ومتعطش لإحراز المزيد من الأهداف للنادي”.

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