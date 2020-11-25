حيلة بسيطة على WhatsApp لمعرفة من أضاف رقمك 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

هل تساءلت يومًا من أضاف رقمك على WhatsApp ؟ قدم موقع La Verdad Noticias حيلة بسيطة للغاية لإجابة هذا السؤال، ولن تكون بحاجة إلى تثبيت تطبيق آخر أو استخدام طرف ثالث، حيث تعتمد الحيلة على التطبيق نفسه.

وقال موقع La Verdad Noticias: ربما خطر في ذهنك تساؤلًا عما إذا كان شخصًا ما بعينه أضاف رقمك على جهات اتصاله أم لا، لذلك إليك هذه الحيلة لمعرفة الأمر، وهي خطوة ربما تكون قد استخدمتها بالفعل من قبل، لكنك لم تكن تعلم أنها يمكن أن تساعدك لإشباع فضولك في هذا الشأن.

حيلة WhatsApp لمعرفة من أضاف رقمك

1- افتح تطبيق WhatsApp ثم اضغط على زر الدردشات Chats، وهو يوجد أعلى الشاشة.

2- اضغط على هذا زر القائمة أعلى يمين الشاشة وستظهر لك قائمة منسدلة.

3- اختر رسالة جماعية جديدة New broadcast، وسيتم فتح قائمة جهات اتصالك.

4- اختر على الأقل جهة اتصال واحدة تعرف أنها تمتلك رقم هاتفك.

5- اختر جهة الاتصال التي تود معرفة ما إذا كانت تمتلك رقم هاتفك المحمول أم لا.

6- اكتب رسالة للجميع، وحدد: إرسال إلى جميع جهات الاتصال send to all contacts.

7- انتظر فترة كافية حتى يقرأها الجميع (من ساعة إلى اثنتين)، ثم اضغط مع الاستمرار على الرسالة لبضع ثوان لمعرفة حالتها.

8- سيظهر لك الوقت وعدد الأشخاص الذين قرأوا الرسالة.

9- الشخص الذي سجل رقم هاتفك سيظهر تحت خانة قُرأ بواسطة Read by، فإن رأيت اسم الشخص الذي تود معرفة إن كان يمتلك رقم هاتفك المحمول أم لا، فتأكد أن لديه رقمك بالفعل.

10- وفي المقابل، لن يستلم أي شخص ليس لديه رقم هاتفك الرسالة الجماعية كمحادثة، لذلك لن يظهر اسمهم إلا تحت عنوان استلمها Delivered to.

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