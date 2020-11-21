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حي الطريف التاريخي بالدرعية يحتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين

حي الطريف التاريخي بالدرعية يحتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين

2020/11/21
الساعة 2:05 صباحًا
- ‎فيقمة العشرين, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حي الطريف التاريخي بالدرعية يحتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين
المواطن - واس - الدرعية

احتضن حي الطريف التاريخي بالدرعية, الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين, التي تأتي برئاسة المملكة لهذا العام 2020, بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وسفراء الدول في المملكة, وإشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية.

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وشهد الحفل إطلاق الصورة الرئيسة لهذا العام التي عُرضت على جدران قصر سلوى التاريخي أحد أهم عناصر حي الطريف.
وتناولت الفعاليات عروضاً وفنوناً فلكلورية وجولات داخل حي الطريف للتعرف على الإرث الحقيقي للمملكة وامتدادها التاريخي على مدار مئات السنين ابتداء من الدرعية إبان عهد الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا.

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