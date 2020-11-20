حُسم الأمر .. حكم أجنبي يُدير نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

حسم إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصة جنسية طاقم الحكام الذي سيدير نهائي كأس الملك 2020 بين فريقي الهلال والنصر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “حكام أجانب سيديرون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لأن البطولة شارك فيها حكام أجانب حتى دور نصف النهائي”.

الموعد المقترح لنهائي كأس الملك

ومن المنتظر انطلاق نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث سيقام على ملعب الملك فهد الدولي وفقًا لـ تقارير صحافية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين منح الهلال والنصر و 7 أندية أخرى في الدوري الرخصة الآسيوية، وذلك بعد نهاية اجتماعها الذي عُقد أمس الخميس برئاسة محمد السليم رئيس اللجنة.

الهلال والنصر يحصلا على الرخصة الآسيوية

وقررت اللجنة منح أندية “الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح، الفيحاء” الرخصة الآسيوية.

وسقطت 7 أندية في اختبار الرخصة الآسيوية وهي: ” الاتفاق، أبها، الرائد، ضمك، الاتحاد، العدالة، الاتحاد” بسبب عدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إخطارها بالقرار.

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