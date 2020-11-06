خبر سار لـ النصر يُخرج الفريق من أزماته قبل لقاء القادسية

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ النصر، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي القادسية غدًا السبت بالجولة الـ4 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح المدافع عبدالله مادو، جاهزًا للمشاركة مع العالمي ضد القادسية، بينما لم يتم بعد تحديد مصير مشاركة كل من البرازيلي مايكون والمغربي نور الدين أمرابط وفقًا لـ الميدان الرياضي.

ويمر العالمي بعدة أزمات أبرزها إصابة 8 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا إضافة لاحتمالية إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد مباراة القادسية.

النصر خسر أول 3 مباريات في الدوري

وخسر العالمي أول 3 مباريات في دوري المحترفين من فرق “الفتح والتعاون والشباب”.

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقر على خليفة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة العالمي في أول 3 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

العالمي يحدد بديل فيتوريا

وذكرت صحيفة Gazeta Sportulor الرومانية أن العالمي يفكر في التعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني.

وأكدت الصحيفة الرومانية أن الوصل الإماراتي، يُهدد أصفر العاصمة حيث يرغب بقوة في ضم المدرب بيتريسكو خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن وكيل أعمال المدرب بيتريسكو أن موكله يُفكر في الانضمام لـ النصر، كون النادي سيوفر الراتب الذي يريده المدرب الروماني وجهازه المعاون.

ومن المتوقع أن يعطي العالمي راتبًا سنويًا للمدرب بيتريسكو يصل إلى 3 ملايين يورو بالموسم الواحد.

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