خبير تحكيمي: الأهلي والفيصلي لا يستحقان ركلات جزاء

المواطن - مروة نبيل

علق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة الأهلي والفيصلي، والتي أدارها الحكم السعودي شكري الحنفوش.

الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والفيصلي:

وشهدت مباراة الأهلي والفيصلي اعتراضات من الفريقين، حيث طالب كل منهما بالحصول على ركلة جزاء، كما انتقد مدرب عنابي سدير، البرازيلي شاموسكا حكم اللقاء بسبب الوقت بدل الضائع وتقنية الفيديو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى عبدالرحمن الزيد الجدل المثار بشأن الحالات التحكيمية، وقال: “لا يوجد ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي عند الدقيقة 75، لكون كرة سلمان المؤشر ارتطمت بجسم اللاعب رافائيل سيلفا ثم يده، ولم يقم بحركة إضافية بيده بعد ارتطامها بجسمه”.

وواصل الخبير التحكيمي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “وتأكد الحكم بعد عودته لتقنية الـVAR، وكان القرار صحيحًا منه بعدم احتسابها”.

وتابع: “الفيصلي لا يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 97، لكون الشد من قميص اللاعب داخل منطقة الجزاء لم يكن مؤثرًا أو واضحًا، والفيفا أكد أن المسك البسيط وغير المؤثر على اللعب يستمر معه اللعب ولا يحتسب شيء، وهنا قرار الحكم صحيحًا وذهب إلى الـVAR وتأكد من قراره”.

الأهلي ضد الفيصلي:

ولعب الأهلي ضد الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغابت الانتصارات عن الأهلي خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يستعيد توازنه، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز السادس.

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