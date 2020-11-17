خريجو الجامعات التركية يطلبون الهجرة للخارج

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة سوزجو أن ما يصل إلى 90 % من خريجي المدارس الثانوية العليا في تركيا يتطلعون إلى مغادرة البلاد؛ لمتابعة تعليمهم بعد الثانوي في الخارج.

وأضافت الصحيفة أن 113 من أصل 136 من خريجي كلية روبرت في إسطنبول تقدموا للالتحاق بالجامعات في الخارج هذا العام، حيث قدم 77 من أصل 165 من خريجي مدرسة إسطنبول الثانوية طلبات لمواصلة تعليمهم خارج تركيا.

هجرة جماعية للخريجين:

وواجهت تركيا هجرة خريجيها في السنوات الأخيرة، نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع الحريات في أعقاب محاولة الانقلاب الزائف في يوليو 2016، والتي دفعت موجات من الشباب الأتراك لمواصلة حياتهم في الخارج.

وأكدت الصحيفة أن 59% في المائة من السكان الشباب المتعلمين في تركيا يغادرون البلاد، بينما يريد 73 في المائة من الشباب بشكل عام مغادرة البلاد، وفقًا لدراسة نشرتها جامعة عثمان غازي.

علاوة على ذلك، فإن 78 في المائة من أولئك الذين غادروا البلاد ليس لديهم رغبة في العودة.

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