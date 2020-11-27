خطوة تفصل عمر السومة عن المشاركة ضد الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

سيخضع النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لاختبار طبي اليوم الجمعة، وذلك لتحديد مدى قدرته على المشاركة ضد الفيصلي بعد غد الأحد بالجولة الـ6 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني السومة حاليًا من إصابة في غضروف الركبة، حيث سيحدد الاختبار الطبي مدى قدرة اللاعب السوري على المشاركة ضد الفيصلي وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

السومة لم يُبدع ضد الشباب

وقدم السومة مستوى غير مُجدٍ في لقاء الأهلي والشباب بالجولة الخامسة من الدوري يوم الاثنين الماضي، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي سياق آخر، يبدو أن السومة حسم مصيره مع النادي الأهلي، مفضلًا الرحيل والانتقال لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

متى يغادر عمر السومة الأهلي ؟

وكان السومة تحدث من قبل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: إنه سيغادر الأهلي في حالة واحدة فقط وهي كثرة المشاكل التي يمر بها الفريق مما أدت إلى التأثير على نتائج الفريق الكروي الأول بـ الراقي في الفترة الأخيرة.

وفجر الإعلامي والناقد الرياضي عناد الرشيد مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد في تغريدة: “أوضح مصدر خاص أن اللاعب عمر السومة قريب جدًّا من الانتقال إلى نادي الهلال في يناير المقبل بالمجان؛ كونه لاعبًا حرًا آنذاك”.

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