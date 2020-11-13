خطوة جديدة من اتحاد القدم لـ استضافة كأس أمم آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

تحرك الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوة ممتازة إلى الأمام؛ وذلك من أجل استضافة كأس أمم آسيا عام 2027.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: إن اتحاد القدم تأهل رفقة 4 اتحادات وطنية في القارة الآسيوية للمرحلة الثانية من المنافسة على استضافة كأس آسيا.

اتحاد القدم السعودي ينافس 4 اتحادات لاستضافة كأس أمم آسيا:

وتأهل اتحاد القدم السعودي للمرحلة الثانية مع اتحادات أوزبكستان وإيران وقطر والهند.

يذكر أنه من المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة رقم 19 من كأس آسيا في العام المقبل.

ويجب على الاتحادات التي تقدمت بطلب الاستضافة أن تُقدم الوثائق المحددة وفقًا لتعليمات طلب استضافة البطولة، مثل تقدم بيانات عن المدن المستضيفة وبيانات الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات مع تقديم بيانات عن الملاعب التدريبية وذلك بحلول 18 ديسمبر المقبل.

وزارة الرياضة تطلق حملة استضافة كأس أمم آسيا:

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في التاسع من سبتمبر الماضي عن انطلاق حملة استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” الموقع الرسمي لحملة تنظيم البطولة في المملكة بعنوان Saudi 2027.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

شارك الخبر