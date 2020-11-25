داكار 2021.. 555 منافسًا ومسار خاص لفئة الكلاسيك

المواطن - مروة نبيل

تم الإعلان اليوم عن كافة التفاصيل الخاصة بسباق رالي داكار 2021، من خلال مؤتمر صحافي افتراضي بمشاركة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

داكار 2021

ويشهد رالي داكار 2021 مشاركة 555 متنافسًا بما في ذلك 54 مشاركًا في فئة الكلاسيك، ويتواجد 321 مركبة إجمالًا، 129 دراجة نارية ورباعية، 124 سيارة وتي3 وعربة صحراوية، و42 شاحنة، و26 مركبة في “داكار الكلاسيكي”.

ويتواجد 144 مبتدئًا بما في ذلك 89 دراجًا وسائقًا، 83 أسطورة بما في ذلك 49 دراجًا وسائقًا “أكثر من 10 مشاركات”، 35 مشاركًا في تحدي موتول الأصلي “أوريجينال باي موتول”، 16 متسابقة بما في ذلك 3 مشاركات في داكار الكلاسيكي، طاقم واحد بأكمله من النساء.

وفي رالي داكار 2021، يتواجد 49 جنسية بما في ذلك طواقم المساعدة، وتُعد فرنسا أكثر الجنسيات تواجدًا في السباق الشهير، فيما تحل إسبانيا ثانيًا والتشيك ثالثًا، وذلك وفقًا لحساب داكار – المملكة العربية السعودية الرسمي على “تويتر”.

داكار كلاسيك

وكشف حساب داكار في السعودية الرسمي على “تويتر” تفاصيل الفئة الجديدة، وعلق قائلًا: “دكار كلاسيك!.. سيّارات وشاحنات تاريخيّة تعود بنا لأواخر القرن العشرين.. فئة تُسجل أول ظهور لها في داكار السعودية 2021”.

وسيكون هناك مسار خاص بدكار كلاسيك مواز لمسار رالي داكار 2021، وسيضم سيارات وشاحنات من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وسيارات وشاحنات شاركت في سباقات رسمية أو رالي داكار.

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