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داكار 2021.. 555 منافسًا ومسار خاص لفئة الكلاسيك
تُعد فرنسا أكثر الجنسيات تواجدًا بالسباق

داكار 2021.. 555 منافسًا ومسار خاص لفئة الكلاسيك

2020/11/25
الساعة 6:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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داكار 2021.. 555 منافسًا ومسار خاص لفئة الكلاسيك جانب من السباق
المواطن - مروة نبيل
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1.1 داكار كلاسيك

تم الإعلان اليوم عن كافة التفاصيل الخاصة بسباق رالي داكار 2021، من خلال مؤتمر صحافي افتراضي بمشاركة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

داكار 2021

ويشهد رالي داكار 2021 مشاركة 555 متنافسًا بما في ذلك 54 مشاركًا في فئة الكلاسيك، ويتواجد 321 مركبة إجمالًا، 129 دراجة نارية ورباعية، 124 سيارة وتي3 وعربة صحراوية، و42 شاحنة، و26 مركبة في “داكار الكلاسيكي”.

رالي داكار السعودية 2021
رالي داكار

ويتواجد 144 مبتدئًا بما في ذلك 89 دراجًا وسائقًا، 83 أسطورة بما في ذلك 49 دراجًا وسائقًا “أكثر من 10 مشاركات”، 35 مشاركًا في تحدي موتول الأصلي “أوريجينال باي موتول”، 16 متسابقة بما في ذلك 3 مشاركات في داكار الكلاسيكي، طاقم واحد بأكمله من النساء.

وفي رالي داكار 2021، يتواجد 49 جنسية بما في ذلك طواقم المساعدة، وتُعد فرنسا أكثر الجنسيات تواجدًا في السباق الشهير، فيما تحل إسبانيا ثانيًا والتشيك ثالثًا، وذلك وفقًا لحساب داكار – المملكة العربية السعودية الرسمي على “تويتر”.

 

رالي داكار السعودية 2021
أبرز إحصائيات الرالي

داكار كلاسيك

وكشف حساب داكار في السعودية الرسمي على “تويتر” تفاصيل الفئة الجديدة، وعلق قائلًا: “دكار كلاسيك!.. سيّارات وشاحنات تاريخيّة تعود بنا لأواخر القرن العشرين.. فئة تُسجل أول ظهور لها في داكار السعودية 2021”.

وسيكون هناك مسار خاص بدكار كلاسيك مواز لمسار رالي داكار 2021، وسيضم سيارات وشاحنات من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وسيارات وشاحنات شاركت في سباقات رسمية أو رالي داكار.

داكار كلاسيك 2021
داكار كلاسيك

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