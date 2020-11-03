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دراسة تكشف إمكانية إعادة برمجة الأدمغة لاختيار الطعام الصحي
عن طريق تنشيط الخلايا بطريقة معينة

دراسة تكشف إمكانية إعادة برمجة الأدمغة لاختيار الطعام الصحي

2020/11/03
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيمنوعات, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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دراسة تكشف إمكانية إعادة برمجة الأدمغة لاختيار الطعام الصحي
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
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1 تجارب فارقة
2 نتائج التجربة

كشفت دراسة أنه يمكن برمجة الخلايا العصبية للعقل البشري من أجل تفضيل الطعام الصحي عن الطعام السريع.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الطعام الصحي يمكن أن أكثر جاذبية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون الفاكهة أكثر جاذبية على الشوكولاتة على سبيل المثال.

تجارب فارقة

من خلال العمل مع القرود، تمكن الباحثون من التأثير على قرارات القردة وتوجيههم نحو اختيار طعام معين من خلال برمجة خلاياهم العصبية.

وقد تمهد النتائج الطريق لعلاجات جديدة للإدمان، واضطرابات الأكل، والاكتئاب وغيرها من الحالات التي تنطوي على اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال عالم الأعصاب ومؤلف البحث، كاميلو بادوا سكيوبا من جامعة واشنطن في سانت لويس: “هناك عدد من الاضطرابات العقلية والنفسية العصبية، يتخذ المرضى بسببها باستمرار خيارات سيئة، لكننا لا نفهم السبب بالضبط”.

صحيفة ديلي ميل

نتائج التجربة

بعد تحديد الخلايا العصبية التي تم تنشيطها عندما اختارت القردة مشروباتها، استخدم الفريق بعد ذلك أقطابًا مزروعة لتحفيز هذه الخلايا العصبية بشكل غير مؤلم حيث اتخذت الحيوانات خيارات أخرى.

ووجدوا أن تشغيل تيار منخفض عبر الأقطاب الكهربائية تسبب في إطلاق الخلايا العصبية المشاركة في كلا الخيارين بشكل أسرع، ومن وجهة نظر القرد، جعل كلا الخيارين يبدو أكثر جاذبية.


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