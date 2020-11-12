دراسة : ممارسة الرياضة تقلل من الإصابة بألزهايمر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، حتى في حالة وجود مشاكل في الذاكرة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية بفحص السجلات الصحية للأشخاص الذين يعانون من حالة تُعرف باسم الضعف الإدراكي، ألزهايمر، الذي يتسبب في مشاكل في الذاكرة.

أهمية ممارسة الرياضة

وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 18 في المائة للإصابة بمرض ألزهايمر في وقت لاحق من الأشخاص الذين لديهم أنماط حياة أكثر خمولًا.

ويعاني الأشخاص المصابون بألزهايمر من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أعلى بعشرة أضعاف من عامة الناس.

ويقول باحثون كوريون إن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة لمدة عشر دقائق على الأقل أكثر من مرة واحدة في الأسبوع كان لديهم أكبر انخفاض في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لاحقًا بنسبة 18٪، وأولئك الذين بدأوا ممارسة الرياضة بعد تشخيصهم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 11٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق.

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