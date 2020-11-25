دفاع الهلال يتألق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الهلال يتألق دفاعيًا

وعلى الرغم من غياب حارس الهلال الأساسي، عبدالله المعيوف بسبب تعرضه للإصابة، ومشاركة حبيب الوطيان في ديربي الرياض للمرة الأولى بقميص الزعيم، إلا أن الفريق واصل التألق دفاعيًا ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقوى دفاعيًا بعد مرور 5 جولات على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اهتزت شباكه مرة واحدة حتى الآن، ما ساهم في تصدره لجدول ترتيب المسابقة.

الأقوى دفاعيًا هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثاني بقائمة الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استقبل 3 أهداف فقط، وبفارق هدف واحد عن الفيصلي صاحب المركز الثالث.

واهتزت شباك 3 فرق بـ6 أهداف خلال الـ5 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي؛ الشباب، الباطن والاتحاد، وذلك وفقًا لحساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

شارك الخبر