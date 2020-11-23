دوري محمد بن سلمان.. الديربي أزرق وتعادل الكبار الأبرز

المواطن - مروة نبيل

انطلقت الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بـ6 مباريات اليوم، أبرزها فوز الهلال بالديربي ضد النصر، وانتهاء مباراتي الأهلي والشباب، والفيصلي ضد الاتحاد بالتعادل.

دوري محمد بن سلمان:

وانطلقت مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الرائد ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وتمكن الفريق الريداوي من الفوز بنتيجة 2/ 1، سجلهم أحمد الزين ومحمد فوزير، وأحرز هدف الضيوف كارلوس ستراندبيرغ.

ونجح العين في تحقيق فوزه الأول ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين اليوم، حيث تغلب على مضيفه ضمك بهدفين نظيفين سجلهما فيصل الجمعان وسفير تادير، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

3 تعادلات:

وانتهت مباراة القادسية ضد الباطن التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، أحرز ثنائية الفريق القدساوي، حسن العمري وحمد اليامي، فيما سجل هدفي السماوي، محمد رايحي وحسن شراحيلي.

وانتزع الفيصلي تعادلًا قاتلًا من ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث تقدم العميد عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 44، وأحرز جيلرمي هدف التعادل عند الدقيقة 92 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وأحرز ثنائية الراقي عبدالله حسون وماركو مارين، فيما سجل هدفي الليوث، جوانكا وفواز الصقور.

ديربي الرياض أزرق:

وفي ختام مباريات اليوم من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حسم ديربي الرياض لصالحه، وفاز على النصر بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وبعد نتائج مباريات اليوم، انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًّا تعثر الشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 3 نقاط.

شارك الخبر