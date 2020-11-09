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دوري محمد بن سلمان.. الرائد والفتح الأكثر تسجيلًا بـ9 أهداف
بعد مرور 4 جولات على انطلاق البطولة

دوري محمد بن سلمان.. الرائد والفتح الأكثر تسجيلًا بـ9 أهداف

2020/11/09
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. الرائد والفتح الأكثر تسجيلًا بـ9 أهداف فريق الرائد
المواطن - مروة نبيل
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1 الرائد والفتح الأكثر تسجيلًا:
1.1 الشباب يتألق:

يسير فريقا الرائد والفتح بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 4 جولات على انطلاق الموسم الحالي.

الرائد والفتح الأكثر تسجيلًا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تسجيل 9 أهداف حتى الآن، ليتصدر قائمة الأكثر تهديفًا، حيث فاز على ضمك والوحدة بنتيجة 3/ 2، وتعادل مع الشباب بهدفين لكل منهما، وخسر أمام الباطن بهدفين مقابل هدف.

الرائد
الفريق الريداوي

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى هجوميًّا مميزًا أيضًا، وسجل 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تغلب على النصر بهدفين مقابل هدف، وفاز على العين بنتيجة 4/ 2، وتعادل مع الاتحاد بثنائية، وخسر أمام الشباب بنتيجة 3/ 1.

الفتح
احتفال لاعبو الفتح

الشباب يتألق:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 8 أهداف، حيث فاز على كل من أبها بهدف نظيف، النصر بنتيجة 2/ 1، والفتح بنتيجة 3/ 1، وتعادل مع الرائد بثنائية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

الشباب
فريق الشباب

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