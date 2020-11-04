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دوري محمد بن سلمان.. الوحدة والرائد يفتتحان الجولة الرابعة غدًا
يطمحان للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز

دوري محمد بن سلمان.. الوحدة والرائد يفتتحان الجولة الرابعة غدًا

2020/11/04
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. الوحدة والرائد يفتتحان الجولة الرابعة غدًا لاعبو الرائد
المواطن - مروة نبيل
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تنطلق منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراة الوحدة والرائد فقط.

الوحدة والرائد

وتُقام مباراة الوحدة والرائد عند الساعة 7:45 مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ويسعى الفريقان للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

الوحدة
لاعبو الوحدة

وقبل مباراة الوحدة والرائد غدًا، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الفريق الريداوي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد غادر اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة، استعدادًا لمواجهة الوحدة، وذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الطبية للاعبين الأجانب والجهاز الفني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق الريداوي قبل مباراة الوحدة والرائد
لاعبو الرائد

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليومين المقبلين، حيث تُقام 4 مباريات، مساء الجمعة، وتُختتم الجولة، يوم السبت، بـ3 لقاءات.


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