دوري محمد بن سلمان.. انطلاق الجولة السادسة بمباراتين غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بمباراتين، على أن تُقام باقي المواجهات على 3 أيام.

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن تُقام الجولة السادسة على 4 أيام، حيث تنطلق بمواجهتين غدًا، وتُستكمل بمباراة في اليوم التالي، ويتم لعب 3 مواجهات يوم الأحد، على أن تختتم منافساتها، يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر.

ويفتتح الشباب وضمك عند الساعة 5:40 مساء يوم غد، منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل ضمك الترتيب بنقطة واحدة.

الاتحاد ضد القادسية

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز التاسع.

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