دوري محمد بن سلمان.. غوميز وخوانبي الأكثر صناعة للأهداف

المواطن - مروة نبيل

يتصدر بافيتيمبي غوميز وخوانبي أنور قائمة الأكثر صناعة للأهداف خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

غوميز وخوانبي الأكثر صناعة

ونجح كل من؛ مهاجم الهلال، الفرنسي غوميز ونجم نادي العين خوانبي في صناعة 3 أهداف خلال أول 5 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدرا قائمة الأكثر صناعة.

ويُعد غوميز من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف، وبفارق هدف واحد عن نجم الاتحاد، رومارينيو، ونجم الفتح، سفيان بن دبكة الذين يتصدروا قائمة الهدافين.

الأكثر صناعة للأهداف

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، موضحًا أن هناك 7 لاعبين تمكنوا من صناعة هدفين حتى الآن.

وقام بصناعة هدفين حتى الآن كل من؛ نجم الرائد، أرنود دجوم، نجم النادي الأهلي، ألكسندر ميتريتا، لاعب الفيصلي، إسماعيل عمر، لاعب نادي أبها صالح العمري، ومهاجم الشباب عبدالله الحمدان، بجانب نجم الباطن، يوسف الجبلي.

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