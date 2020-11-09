دول التعاون تبحث تعزيز العلاقات مع الصين

المواطن - الرياض

عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون اجتماعًا مشتركًا مع وزير الخارجية ومستشار الدولة في جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيس الدورة الحالية.

ويأتي ذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، والتأكيد على أهمية استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما ذلك القضية الفلسطينية وإيران واليمن، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مواجهة تحديات الأمن والسلام.

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