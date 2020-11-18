دياب: الاتحاديون فخورون بناديهم لقدرته على تحدي الصعاب

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب رسالة بشأن علاقة العميد مع جماهيره، مؤكدًا فخرهم بناديهم لقدرته على تحدي الصعاب.

دياب: الاتحاديون فخورين بناديهم

وكشف المتحدث الرسمي باسم النادي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سبب ارتباط جماهير العميد بالنادي، رغم ما يُعانيه من تراجع في المستوى خلال السنوات الأخيرة.

وقال: “الاتحاديون فخورون بناديهم ليس لبطولاته الكثيرة ليس لتاريخه العظيم ليس لارتباطه بحياتهم ليس بنشأتهم على حبه هم فخورون بـ الاتحاد لأنه يمثلهم في بساطته، في شجاعته، في قدرته على تحدي الصعاب، في تحمله وصيره، في قدرته على أن يكون “ملح” حياتهم”.

العميد في دوري محمد بن سلمان هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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