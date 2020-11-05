رئيس اتحاد السيارات: شكرًا لقيادتنا على الدعم لاستضافة فورمولا 1

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل الشكر إلى القيادة لدعمهم من أجل استضافة سباق فورمولا 1.

رئيس اتحاد السيارات يشكر القيادة لاستضافة فورمولا 1

وقال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات: “باسم كل محبي رياضة السيارات وعشاقها نرحب بسباق فورمولا 1 في جدة، شكرًا لقيادتنا ولوطننا على هذا الدعم الذي منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي.. ننتظركم في 21 نوفمبر 2021″.

وتستضيف السعودية منافسات السباق في جدة شهر نوفمبر عام 2021، لتنضم إلى قائمة الدول التي احتضنت سباقات بطولة العالم، حيث كانت تُقام على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبو ظبي والبحرين في الشرق الأوسط.

وزير الرياضة يعلن استضافة الحدث العالمي

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن استضافة السعودية للحدث العالمي، وقال: “يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين والشريفين وصانع الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. السعودية تعلن عن استضافة إحدى جولات السباق في عروس البحر الأحمر جدة شهر نوفمبر 2021”.

وتابع وزير الرياضة تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة، فأهلًا بسباق فورمولا 1 وأهلًا بالأبطال”.

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