رئيس الباطن يُشارك في حملة استضافة كأس آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

تفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الباطن، ناصر الهويدي، مع الحملة التي أطلقها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاستضافة كأس آسيا 2027.

رئيس نادي #الباطن @albatinclub الأستاذ ناصر الهويدي يشارك في تحدي #PlayItForward #SaudiUnited الذي افتتحه سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 م pic.twitter.com/UqPOMpo7eC — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) November 22, 2020

رئيس الباطن يتفاعل مع الحملة:

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس مجلس الإدارة ناصر الهويدي أثناء استعراضه مهاراته الكروية في مهارة الـ”كيك أب”، استجابة لدعوة وزير الرياضة وحفز الجماهير للمشاركة في الحملة.

وعلق حساب النادي قائلًا: “استجابةً لدعوة الوزير.. شاركونا في التحدي عبر #PlayItForward والانضمام معنا في #SaudiUnited لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 لِنُظهر لآسيا والعالم شغفنا”.

ويُعد رئيس الباطن ليس الأول الذي يُشارك في الحملة، حيث قام العديد من الرياضيين بهذا التحدي، ومنهم؛ رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، نجم النصر السابق، ماجد عبدالله، نجم الهلال السابق، نواف التمياط، ورئيس نادي الفتح، سعد العفالق، وغيرهم.

وزير الرياضة يتحدى:

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق تحدي Play It Forward التابع لحملة Saudi United وذلك لدعم المملكة في ملف استضافتها لنهائيات كأس أمم آسيا 2027، حيث تم الإعلان عن الحملة في التاسع من سبتمبر الماضي.

يذكر أن إطلاق تحدي PlayItForward# يعدّ أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة “سعودي يونايتد”، إضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

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