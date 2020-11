رئيس الوزراء الأسترالي يوبخ الصين بسبب صورة مزيفة

المواطن - متابعة

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، نشْر مسؤول رفيع في الحكومة الصينية صورة مزيفة عبر تويتر انتقدت جنود بلاده.

وقال موريسون إن بكين يجب عليها أن تشعر بـ “العار” جراء نشر أحد مسؤوليها صورة أظهرت جندياً يقف على العلم الأسترالي ممسكاً سكيناً قرب رقبة طفل يحمل حملاً، وكتب تحت الصورة تعليق يقول: “لا تخف! لقد أتينا إليكم لنجلب السلام”.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020