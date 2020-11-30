رئيس برشلونة السابق: رفضنا كل الإغراءات من إنتر ميلان لضم ميسي في 2006

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ادعى رئيس برشلونة السابق جوان لابورتا أن النادي رفض عرضًا لا يصدق بقيمة 250 مليون يورو (210 ملايين جنيه إسترليني) من إنتر ميلان لشراء ليونيل ميسي في عام 2006.

كان لابورتا عضوًا في مجلس إدارة النادي بين عامي 2003 و 2010 وكشف أنه رفض كافة الإغراءات حينها لرحيل ميسي.

في هذا الوقت، كان ريال مدريد يحتفظ بسجل أعلى صفقة في العالم عندما دفع ليوفنتوس 78 مليون يورو (47 مليون جنيه إسترليني) مقابل زين الدين زيدان في عام 2001، مما يعني أن أجر ميسي كان سيضاعف هذا المبلغ أربع مرات.

رفض كافة الإغراءات

لكن لابورتا، الذي يسعى ليصبح رئيسًا لبرشلونة مرة أخرى بعد استقالة جوزيب ماريا بارتوميو، يزعم أن رئيس إنتر الملياردير آنذاك ماسيمو موراتي كان يتطلع إلى اصطحاب ميسي إلى سان سيرو.

وقال لابوريتا: “لقد رفضنا عرضًا بقيمة 250 مليون يورو قادمًا من الإنتر عام 2006، أراد موراتي إحضاره إلى ناديه.”

وظهر ميسي لأول مرة مع برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا خلال موسم 2004-2005.

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