رئيس جامعة الإمام: حققنا مع المئات واستبعدنا من رصد ملاحظات على فكرهم

المواطن - الرياض

أكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، أنه تم التحقيق مع المئات من منسوبي الجامعة واستبعاد بعض من تم رصد ملاحظات على فكرهم.

معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

حققنا مع المئات، وتم استبعاد بعض من رصدنا ملاحظات على فكرهم، من كتب تغريدات قبل ٢٠١٥ يُساءل ويحقق معه ، ومن كتب بعدها يُستبعد فوراً.#جامعة_الإمام_في_ياهلا @IMSIU_edu_sa pic.twitter.com/ybBAOjJKKT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2020

وتابع العامري في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن من كتب تغريدات قبل عام 2015 يُساءل ويحقق معه، ومن كتب بعدها يُستبعد فورًا، مضيفًا أن من يتحدث بهذا الفكر أو ينشره “مصيبة”، ولهذا من بعد 2015 يعتبر من كتب شيئًا متطرفًا على حساباته بمواقع التواصل عمل مجرم.

تابع أنه تم استبعاد المئات أثناء فترة التعيينات في الجامعة، لأنه تم دراسة أكثر من ألف اسم، وهناك أسماء كان عليها علامات استفهام، موضحًا أنه في حالة رصد ما يشير إلى استعداد الشخص للاتجاه نحو الفكر المتطرف يتم استبعاده أيضًا.

ولفت العامري إلى أنه ليس هناك ما يمنع من وجود الأنشطة الفنية في الجامعة، وجميع الجامعات يجب أن يكون لها اليوم مساهمة في مجال “صناعة الترفيه” كأحد اهتمامات سوق العمل.

كما بشر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية طلاب جامعته وقال: إنه وقّع اليوم قرارًا باعتماد الاختبارات النهائية “عن بُعد” في بعض التخصصات.

#فيديو

معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يبشر طلاب جامعته: وقعت اليوم قرارا باعتماد الاختبارات النهائية "عن بُعد" في هذه التخصصات…#جامعة_الإمام_في_ياهلا @IMSIU_edu_sa pic.twitter.com/6MkcvreJ5g — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2020

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