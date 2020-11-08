رئيس فورمولا 1 : السعودية تتحول بسرعة لمركز للرياضة والترفيه

المواطن - ترجمة: عمر رأفت

أكدت فورمولا 1 أن المملكة ستشارك في سباق الجائزة الكبرى لأول مرة في تقويم عام 2021.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية، ستصبح المملكة الدولة الثالثة والثلاثين التي تستضيف جولة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 ، وسيقام سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي كسباق ليلي في شوارع جدة.

وتقع جدة على الساحل الغربي للمملكة، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، ومن المقرر إقامة السباق في نوفمبر 2021.

المملكة مركز للرياضة

وقال تشيس كاري، رئيس الفورمولا 1 إن المملكة بلد يتحول بسرعة إلى مركز للرياضة والترفيه مع العديد من الأحداث الكبرى التي تقام هناك في السنوات الأخيرة، ويسعدنا جدًا أن الفورمولا 1 ستكون متواجدة هناك.

وأضاف كاري أن تلك المنطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ومع وجود 70٪ من سكان السعودية تحت سن الثلاثين، نحن متحمسون لإمكانية الوصول إلى معجبين جدد وجلب معجبينا الحاليين حول العالم سباقات مثيرة من موقع تاريخي مذهل.

المملكة مستعدة

وقد أشاد الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإقامة سباق للفورمولا 1 في جدة.

وقال: “أعتقد اعتقادًا راسخًا أن سباق الجائزة الكبرى للمملكة سيكون أكبر حدث رياضي يتم استضافته في تاريخ بلادنا، ولديه القدرة على تغيير الحياة والتصورات والوصول إلى جماهير ومجتمعات جديدة لم يسبق لها مثيل.

واستضافت البلاد العديد من الأحداث الرياضية رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة مثل الجولف والتنس والملاكمة.

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