رئيس نزاهة : مستمرون في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن تقدير مجلس الوزراء للجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، هو حافز قوي لبذل المزيد من الجهد في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام.

وتناول مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، مقدراً في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.

وكان صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (123) قضية جنائية من بينها قضية تخص أحد منسوبي الهيئة.

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