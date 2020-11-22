رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

المواطن - الرياض

بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من اختبار القدرة المعرفية اعتبارًا من أمس أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية التسجيل في المرحلة الثانية لمن لم يسجل في المرحلة الأولى.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا الاختبار أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.

ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يتم التسجيل خلال الفترة من 18/1/2021 وحتى 22/3/2021 على أن يكون الاختبار الورقي في الفترة من 27/3/2021 وحتى 29/3/2021.

يذكر أن الفترة الأولى من الاختبار التي بدأت أمس تمتد حتى يوم غد الاثنين 23-11-2020.

ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية على الرابط

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