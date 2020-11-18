رابط القبول في الكلية التقنية بمكة

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة في الفترة 7 – 16 من الشهر الحالي عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب “تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني ” ، وقسم التقنية الميكانيكية ” تخصص ميكانيكا سيارات “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية ” تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق”، وقسم تقنية السياحة والفندقة” تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة.

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