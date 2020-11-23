رابط تسجيل المعهد الصناعي الثانوي بصامطة

المواطن - واس

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة اليوم، في استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الثاني لعام 1441 – 1442 هـ.

وأوضح مدير المعهد المهندس محمد بن حمود آل خيرات أن القبول في المعهد سيكون متاح حتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني الجاري في البرامج التالية: اللحام بالقوس المعدني المحجب والغاز، وأساسيات أشغال النجارة، وصيانة المحركات، ومجموعة نقل القدرة، وصيانة وحدات التكييف الصغيرة والمتوسطة، والانشاءات الكهربائية، وذلك عبر بوابة القبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شارك الخبر