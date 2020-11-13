رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو

من أفضل الأوقات التي يمكن فيها السير على نظام لإنقاص الوزن هو شهر رمضان، حيث ننقطع فيه عن تناول الطعام لفترة كبيرة لذلك فإن اتباع رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو في فترة قصيرة.

مشكلة السمنة

في هذه الفترة وجدنا انتشار كبير لمشكلة السمنة في البلاد، حيث يعاني الكثير من الفتيات والرجال من زيادة مفرطة في الوزن، سواء كانت بسبب تناول الطعام بشكل مفرط أو بسبب بعض المشاكل الخاصة بامتصاص الغذاء أو اضطرابات في الغدة الدرقية وغيره.

ونجد الآن وجود الكثير من المنتجات والأدوية التي ظهرت مؤخرًا والتي يقال عنها أنها من أفضل الوسائل التي تعمل على إنقاص الوزن، ولكن هذه المنتجات تحتوي على أعشاب ومواد كيميائية قد تكون مضرة بجسم الإنسان بشكل ملحوظ، وبالتالي فإن من آمن وأفضل طرق التخسيس هو اتباع نظام غذائي.

بدلًا من تناول أدوية قد تضر بالجسم وتلحق الضرر ببعض وظائف وأجهزة الجسم فإن التوقف أو التقليل من تناول الطعام هو الوسيلة الأفضل لإنقاص الوزن مع ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والعاب الجيم.

أهمية الحفاظ على الوزن

الوصول إلى وزن مثالي والتخلص من السمنة المفرطة يعود على الجسم بالعديد من الفوائد والمميزات والتي نلاحظها على الجسم بشكل عام، ليس فقط يكون المظهر لائق وجميل بل الجسم من الداخل يتأثر أيضًا ويصبح أكثر صحة، ومن أهمية هذا الأمر نذكر:

يستطيع الإنسان أن يمارس جميع الأعمال اليومية والأنشطة الخاصة به بكل طاقة وحيوية بدون تعب أو صعوبة في الحركة.

الوزن الطبيعي والصحي يحمي الجسم بشكل كبير من التعرض إلى الأمراض المتعلقة بالسمنة مثل الضغط والسكر وبعض المشاكل الأخرى.

يعطي الوزن المثالي وعدم وجود بروز أو مناطق بها سمنة مثل الكرش والصدر يجعل الإنسان ذو مظهر رشيق ولائق وصحي.

تزيد الثقة بالنفس لدى الشخص عندما ينقص من وزنه ويصبح ذو وزن مثالي ومناسب مع الطول.

نظام رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو

وحتى ننجح في مهمة إنقاص الوزن في شهر رمضان كما قلنا لأنه الوقت الذي نقلل فيه من الوجبات ونتوقف لوقت طويل عن تناول الطعام، لابد أن نسير على النظام الغذائي الأمثل في هذا الوقت، ويقوم موقع المواطن بتوضيح هذا النظام بشكل مفصل كالتالي:

وجبة الإفطار

وتكون عبارة عن تناول كوب واحد من المياه مع قطعة من التمر.

وجبة ما بعد أداء صلاة المغرب

وتكون عبارة عن تناول طبق صغير من شوربة الخضروات، مع طبق من السلطة الخضراء الغنية بجميع الخضروات الطازجة، مع قطعة من البروتينات لا تزيد عن 100 جرام سواء كانت لحوم حمراء أو دجاج.

وجبة ما بعد العشاء

وتكون هذه الوجبة خفيفة وهي الوجبة التي تقع بين وجبة الإفطار والسحور، وتكون عبارة عن تناول ثمرة واحدة من الفاكهة مع التقليل من تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

وجبة السحور

وتكون هذه الوجبة عبارة عن تناول كوب واحد من الزبادي، ويفضل أن يكون الزبادي خالي الدسم او قليل الدسم، ويضاف عليه ملعقة من بذور الكتان وملعقة من العسل الأبيض، هذه الوجبة سوف تشعرك بالشبع فترة طويلة وحتى وقت الإفطار.

المأكولات الصحية المفيدة للرجيم

هناك بعض المأكولات التي في حالة اتباع نظام غذائي بغرض إنقاص الوزن لابد ان ندخل هذه المأكولات والأغذية فيه، حيث تعطي الجسم المزيد من الفيتامينات والطاقة وبعض العناصر الغذائية وفي نفس الوقت لا تزيد من الوزن، ومنها:

الفواكه الطازجة مثل التفاح والكمثرى مع التقليل من الموز كما قلنا من قبل.

الخضروات الطازجة مثل السبانخ والبروكلي والجزر والخيار.

الأسماك بجميع أنواعها.

البقوليات.

المكسرات.

البذور مثل بذور الكتان، وبذور الشيا.

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والقمح.

الأغذية الممنوعة في حالات إنقاص الوزن

هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمنع تناولها أثناء السير على رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو من الوزن، حيث تعمل هذه الأطعمة على زيادة الوزن بل وتلحق الضرر بالجسم أيضًا، لذلك لابد من عدم إدخال هذه الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك، وهي:

الحلويات المضاف إليها سكر صناعي.

الأطعمة التي تحضر باستخدام كمية كبيرة من الزبدة والدهون.

اللحوم المصنعة التي تباع جاهزة في السوبر ماركت.

التوابل والبهارات.

الكعك.

الخبز الأبيض.

لابد من استشارة طبيب قبل منع أي نوع من الغذاء، ومن الأفضل أن يكون النظام الغذائي مكتوب من قبل الطبيب المعالج والمختص لأن نقص أو منع أي نوع من الغذاء يمكن أن يعرض الجسم لنقص في الفيتامينات وفوائد الطعام لذلك لابد من عدم منع طعام معين دون استشارة الطبيب.

نصائح لإنقاص الوزن

لابد من اتباع بعض النصائح للحصول على نتيجة جيدة وناجحة ومنها:

عدم الاقتصار على تناول المياه فقط بل التنويع وتناول بعض المشروبات الساخنة الخالية من الكافيين والعصائر الطبيعية.

التقليل من كمية الملح التي تضاف على الوجبات.

ممارسة الرياضة يوميًا على الأقل نصف ساعة مع الاهتمام برياضة المشي والجري وركوب العجل.

استخدام زيت الزيتون والكتان بدلًا من الزيوت المهدرجة.

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات كوجبات صغيرة في منتصف الوجبات الرئيسية.

البعد عن الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والكربوهيدرات.

التقليل من الحلويات والسكريات الصناعية التي تزيد من الوزن.

توزيع الوجبات الرئيسية على أكثر من وجبة على مدار اليوم.

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