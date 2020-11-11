ردود مثيرة بسبب وسم “رونالدو نصراوي”

المواطن - محمد سمعه

رد جمهوري الهلال والنصر، بصورة مثيرة على الوسم الذي دُشن مؤخرًا حول اهتمام النصر بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ورغم أن ردود الجمهورين عجيبة إلى حد ما، لكن الدوري السعودي أصبح واجهة للنجوم الكبار، كما أن خزينة الهلال والنصر قادرة على استقطاب أفضل النجوم العالميين في كرة القدم، مثل انضمام النيجيري أحمد موسى إلى النصر واللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لصفوف الهلال.

الوسم يثير ضجة في تويتر:

وتصدر وسم “رونالدو نصراوي” موقع “تويتر” اليوم حيث عبرت جماهير العالمي عن حلمها بضم رونالدو رغم أن الأمر مستحيل كون اللاعب يريد إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي أو الانضمام للبرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووصل الأمر إلى انتشار مقطع فيديو بشكل ساخر ومفبرك للنجم البرتغالي وهو يتحدث عن قبوله عرض النصر، كما أضاف في الفيديو المفبرك أنه حزين لرحيل اللاعب عوض خميس.

كما تم فبركة فيديو لـ رونالدو وهو يتحدث على هيئة عبدالفتاح عسيري نجم العالمي حيث قال: “كل إنسان طموح يحب النصر”.

Photo Shop لـ رونالدو بقميص النصر:

وتطور الأمر لدى بعض النصراويين، لاستخدام برنامج Photo Shop وجعل رونالدو يرتدي قميص النصر، كأنه الصفقة المقبلة للعالمي، معتمدين على أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيكون له تأثير على ابن بلده نجم يوفنتوس، وإقناعه بالانضمام لـ أصفر العاصمة.

ويبدو أن سقف الطموحات لدى جماهير النصر، ارتفع بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اهتمام النصر بضم النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي.

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